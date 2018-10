¿Será? Teoría apunta a ex panelista de Intrusos como el presunto acosador de Camila Recabarren

Desde que Camila Recabarren publicó en sus redes sociales que lleva más de un año recibiendo amenazas, son varias las teorías que han surgido al respecto. Sin embargo, muchas de las especulaciones apuntan al manager y ex panelista de "Intrusos", Suro Solar.

Según los seguidores de la modelo, el amigo de Gala Caldirola sería el responsable de los mensajes de hostigamiento que ha estado recibiendo la ex Miss Chile, quien dio a conocer la situación a través de sus historias de Instagram.

"Hace más de un año recibo hostigamiento, chantajes, amenazas y acoso. Y no solo yo: amigos, familia, fans, ex y trabajo… nunca bajando la intensidad. ¡Pero ya está! Me cansé", escribió.

"No puedo creer que exista gente tan mala. A veces están tan cerca de ti, y una tan lesa que no se da cuenta", agregó en otra imagen.

Te puede interesar:

De acuerdo con las acusaciones, Suro Solar se habría hecho varias cuentas falsas para molestar a Camila Recabarren, lo que finalmente fue descubierto por ella y habría gatillado el quiebre en su amistad.

Sin embargo, fue el mismo inculpado quien se encargó de desmentir los hechos mediante una historia. "Borré historias anteriores porque estaban asumiendo cosas que no eran jajaja. Mis mensajes no iban para nadie que conozcan", dijo.

Algo que no bastó a los seguidores de la modelo, quienes se volcaron a sus publicaciones para funarlo.

Te recomendamos: