Camila Recabarren cuenta ente lágrimas el difícil momento que atraviesa: lleva un año recibiendo amenazas

La noche de este lunes, la ex Miss Chile Camila Recabarren sorprendió a sus seguidores luego de revelar que lleva más de un año recibiendo amenazas.

La situación fue compartida por la misma modelo a través de sus historias de Instagram, en las que explicó que una persona cercana a ella la traicionó.

"Hace más de un año recibo mensajes de hostigamiento, chantajes amenazas y acoso… no solo yo, amigos, familia, fans, ex y trabajo. Nunca bajando la intensidad. Pero ya está, me cansé", dijo en una secuencia de imágenes en las que aparece llorando.

Pero eso no fue todo, ya que más tarde publicó una imagen en la que cuestionó las intenciones de esta persona.

"Soy rabiosa, chora, peleadora, todo lo que quieran… y me he equivocado mil veces… pero ante todo soy una persona leal, honesta, sincera y directa. Jamás le fallaría a un amigo o a un compañero (…) No me cabe en la cabeza tanta maldad de un ser", escribió.

Frases con las que dio cuenta del difícil momento por el que atraviesa. "Estoy agotada, tengo pena, pero jamás me verán caer", comentó añadiendo que no tiene nada que ocultar.

Pero además de la publicación, la modelo también se descargó en sus historias, en las que subió varias fotos con los ojos llenos de lágrimas.

