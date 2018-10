Se viraliza audio de Yolanda Saldívar con el FBI posterior al asesinato de Selena

"El resto de mi vida será una tortura, porque no seré capaz de vivir en paz", así lo decretó en un audio Yolanda Saldívar, minutos después de asesinar a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla.

Con el inicio de la serie El secreto de Selena, se viralizó en redes sociales un audio de Saldívar quien era la presidente del Club de Fans de la cantante, arrepentida y con ganas de suicidarse mientras hablaba con un equipo de negociación del FBI que buscaba detenerla.

"Por favor ayúdame, me quiero matar pero no me atrevo a halar el gatillo", decía en el audio Saldivar quien se encontraba, en ese momento, en su camioneta con el mismo revólver que utilizó para matar a Selena.

Larry Young fue el oficial del FBI que participó en la negociación: "Yolanda estás hablando de la única amiga que tuviste, ¿Quién era esa? (…) ¿Cuál es el nombre de tu única amiga?", "No quiero decírtelo, pero era mi única amiga", responde Saldivar.

Saldívar se enteró por la radio que la reina del Tex-Mex había fallecido.

En la conversación se escucha a una conmocionada Yolanda que no paraba de llorar y de mostrarse arrepentida por el asesinato que realizó: "No merezco vivir", "mira lo que hice a mi mejor amiga", "no lo he hecho nada bien, mira todo lo que he hecho", "Dios sabe que la amaba muchísimo" eran algunas de las frases que más repetía.

Hace 23 años, luego de una fuerte discusión en el estacionamiento del motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, Saldivar disparó contra Selena quien murió desangrada.

Posteriormente al asesinato, la expresidenta del Club de Fans permaneció en su camioneta más de 9 horas negociando su entrega con el FBI.