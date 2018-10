"Pop Star by Belinda", la nueva marca de ropa que lanzó la cantante

View this post on Instagram

Ayer presente por primera vez en un desfile mi colección! Estoy feliz con el resultado y me gustaría agradecer a todo el equipo el esfuerzo y la dedicación para lograr plasmar mi identidad en cada una de las prendas, espérenla muy pronto en todas las tiendas de @studiofcolombia @studiofmexico es para ustedes mujeres que tanto amo, respeto y admiro!!! #girlpower