La fuerte crítica con que esposo de Ítalo Passalacqua se lanzó contra la televisión

El sábado pasado falleció a los 72 años de edad el reconocido periodista Ítalo Passalacqua. Una noticia que remeció al mundo del espectáculo y que sigue dando qué hablar.

Esta vez, salió a la luz un polémico mensaje de su esposo, Patricio Herrera, en el que criticó a quienes consideraba sus amigos en la televisión.

Es que Herrera estaba a cargo de los cuidados del opinólogo, quien se mantuvo alejado de la televisión tras sufrir un accidente automovilístico en 2014.

"No llegó ninguna ayuda, no ha pasado nada. No quiero hablar mucho porque estoy muy complicado con el medio periodístico, porque ni el Colegio de Periodistas ha llamado para saber si Ítalo necesita alguna ayuda o no", dijo en abril a La Cuarta.

Además, comentó que "Ítalo ayudó mucho al ballet, al teatro en tiempos de dictadura y eso nunca se ha hablado".

"No digo que le rindan un homenaje, pero él tiene mucho que ver con que el periodismo de espectáculos sea conocido. Estuvo con Queen, con Madonna, en los tres estrenos mundiales de ‘El Señor de los Anillos’", continuó.

"Un tipo súper culto (…) Falta que el medio le devuelva la mano por lo que hizo en televisión", señaló.

