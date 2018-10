Mujer demandó a Cristiano Ronaldo por violación

Cristiano Ronaldo se convirtió en la más reciente celebridad masculina en ser acusado de abuso sexual por parte de una mujer. La supuesta violación ocurrió hace 10 años, pero pudiera tener graves consecuencias en la carrera del futbolista, ahora estrella de la Juventus.

La víctima es Kathryn Mayorga, una mujer estadounidense de 34 años. Denuncio al astro portugués por una supuesta violación que ocurrió en Las Vegas el 13 de junio de 2009.

Según una entrevista que concedió Mayorga al diario alemán Der Spiegel, todo sucedió en la suite de Cristiano. Inmediatamente la mujer acudió al hospital para que la examinaran y luego pensó en denunciarlo, pero uno de los policías que atendió el caso le dijo que había alta probabilidad de que fuera acusada de extorsión, al tratarse de una figura pública muy conocida.

Contó que luego de la violación Cristiano Ronaldo no quería dejarla marchar. "No lo recuerdo exactamente pero estoy bastante segura de que me dijo 'Lo siento' o '¿Estás bien?'. Insistió en que era un 'buen tipo' al 99%, excepto por ese uno por ciento”.