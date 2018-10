La emotiva visita del príncipe William a África que recuerda la nobleza de su madre Diana

Seguramente si su madre, la princesa Diana de Gales, viviera estaría muy orgullosa del hombre en que se convirtió su hijo mayor, el príncipe William. Prueba de ello quedó plasmada en su reciente visita a África.

En la gira William compartió emotivos momentos con los pobladores de Kenia y Namibia, se mostró humano, cercano, tal como muchas veces lo hizo su madre Lady Di, quien tras más de 20 años de su trágica muerte sigue siendo recordada por su huella humanitaria.

El Palacio de Kensington fue el encargado de documentar la gira del duque de Camdridge por el continente africano.

The Duke of Cambridge met local schoolchildren at @BATUKOfficial 's Kinamba Community project in Kenya, bringing with him some footballs for a kickabout

Uniformado de traje de campaña el príncipe Wiliam repartió balones de fútbol a decenas de niños que lo rodearon emocionados.

El Duque de Cambridge se trasladó a África en un viaje que promueve la defensa de la fauna. Su gira abarcó la comunidad de Laikipia. El hijo mayor de Diana, de 36 años, interactuó con los miembros del Primer Batallón de la Guardia Irlandesa, riendo a cada oportunidad que tenía, reseñó la revista Hola.

The Duke of Cambridge, @England President (and Aston Villa fan) presented the local football team at Kinamba with @AVFCOfficial shirts

His Royal Highness, The Duke of Cambridge visited Laikipia today, to see how British and Kenyan troops are training together

During his visit, HRH met with local politicians from Laikipia and Samburu, where @BATUKOfficial train

