¿Hay problemas? Kim Kardashian y su amor de madre le alejan de Kanye West

La vida maternal de Kim Kardashian parece ofrecer una difícil etapa en su matrimonio con Kanye West. La influencer de 37 años está dedicada por completo a sus tres hijos, lo que asoma un abandono amoroso para su esposo.

Y es que la modelo está consciente del hecho. Recientemente lo reveló durante la producción de su 'reality show'. "Creo que muchos esposos se sienten abandonados cuando empiezas a tener hijos y luego les quitas toda la atención", señaló la famosa en uno de los últimos capítulos transmitidos por 'Keeping Up With the Kardashians'.

Kim y Kanye West, casados desde 2014, tienen tres hijos: North West, de 5 años, Saint West, de 2, y Chicago, quien apenas tiene 8 meses de nacida. "Recuerdo que fue muy difícil para North cuando nació Saint, quería que ambos se sintieran especiales", expresó la también empresaria. "Y ahora con Chicago estoy trabajando para que todos sientan suficiente tiempo conmigo y que están súper amados", añadió.

Respaldo de Khloé

Khloé Kardashian, hermana menor de Kim, señaló que el mismo episodio que viven sus sobrinos, también puede salpicar en los sentimientos de Kanye West. Sin embargo, apoyó el trabajo que realiza como madre. "A veces los maridos todavía quieren ser tratados como el primer bebé. Sé que ella está abrumada", señaló en el programa.

"Tu esposo todavía quiere que cuides de él. Estoy segura de que con tres niños estás cansada al final del día y no lo conviertes en una prioridad. Pero realmente tienes que hacerlo", refirió Khloé a su hermana.

Kim Kardashian y Kanye West contrajeron nupcias en 2014, una de las bodas más esperadas del año para la farándula. El matrimonio se llevó a cabo en Italia, en el Castillo La Fortaleza de Belvedere, un imponente edificio del siglo XVI.

