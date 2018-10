¡Hermosos! Así lucirán los hijos de Meghan y Harry

Mientras los fanáticos de la familia real inglesa sobre el embarazo de que Meghan Markle, todavía no se ha anunciado desde el palacio. Y aunque aún no tengamos otro bebé real en nuestras manos, los científicos genéticos no han perdido el tiempo en especular sobre cómo serán los futuros hijos del príncipe Harry y la duquesa de Sussex.

Según el investigador Evgeniy Lilin, los niños de Harry y Meghan heredarán rasgos sobresalientes, como el pelo rojo de su padre (un "poderoso gen" heredado de su madre, la princesa Diana) y los "ojos oscuros y pecas" de Meghan.

"Aunque no será un mulato, sino un cuarterón con solo un cuarto de genes de herencia africana, el gen de la piel oscura domina sobre el gen de la piel blanca", continuó Lilin, refiriéndose al trasfondo birracial de Meghan. "Es decir, tiene una mayor probabilidad de ser transmitido".

¡Pero su hijo tiene un 50 por ciento de posibilidades de heredar los ojos azules de Harry!

El diario británico The Sun pudo convertir las predicciones de Lilin en imágenes.

Ofreció dos alternativas, tanto para niño como para niña y si resulta heredar la piel oscura de parte de su madre o la tez clara del príncipe.

