Filtran polémico vídeo de Demi Lovato días antes de su sobredosis

Uno de los momentos más duros en el mundo del entretenimiento este año, fue sin duda la sobredosis que sufrió Demi Lovato. Fue el pasado 24 de julio que el mundo se conmocionó con la noticia, pues la vida de la cantante corría peligro y mucho temían lo peor, tras la difusión de la noticia, las siguientes horas fueron muy duras para su familia y fans, pues era muy hermético su estado, afortunadamente, Demi logró sobrevivir y superar este día tan difícil.

