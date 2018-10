Ex concursante de 'La Academia' revela por qué no eligió a Carlos Rivera como 'coach'

Luego de que Erika Alcocer llegara a las audiciones de 'La Voz México' con su pasado en 'La Academia' a acuestas, la decisión de irse con su amigo, Carlos Rivera, fue una de las más difíciles a las que se ha tenido que enfrentar.

La reacción de Carlos al verla, los argumentos de Maluma para tenerla en su equipo, hicieron que la decisión no fuera sencilla, pero al final, decidió darle un voto de confianza al colombiano.

En entrevista con Odalys Ramírez, Erika Alcocer reveló los motivos por los que decidió sumarse al equipo de Maluma y no al de Carlos Rivera.

"Me imaginé todo lo que está sucediendo, me da mucha emoción. Me da gusto verlo en verlo en la silla, me da 'cosita' no haberme quedado con él, hay gente que estamos destinados a vernos en el mismo camino. Estamos en un proyecto nuevo para dos dos y sé que no me va dejar de querer".