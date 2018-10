¡En problemas! El vergonzoso momento que vivió el príncipe Harry con la activista Malala

View this post on Instagram

HARRY EM PÂNICO! Muita expectativa para o documentário “Queen of the World”, sobre a #rainhaElizabeth que vai ao ar próximo dia 1 de outubro na HBO. Numa parte do documentário o #principeHarry conta que ainda "entra em pânico" sempre que esbarra com a rainha andando pelos corredores do Palácio de #Buckingham. Apesar de ser sua avó, Harry conta que todos se preocupam quando inesperadamente encontram a rainha andando pela casa dela. Isso porque o normal é que todos os encontros sejam previamente agendados, para que a atenção possa ser dada integralmente a aquela pessoa e que também não atrapalha qualquer outro compromisso que a pessoa tenha. Minha fonte em Buckingham já me contou inclusive que existe um respeito imenso a individualidade dos outros por parte de todos os membros da família real. Nem mesmo Harry e William vão a casa do outro sem ter agendado a visita com antecedência, ainda que seja apenas uma visita para bater papo ou tomar uma cerveja. O curioso é que esses encontros às vezes não são agendados por eles mesmos ligando ou passando uma mensagem, mas através das suas acessórias, com antecedência de dias ou até semanas. O que para alguns é formalidade, para eles é tratado como extremo respeito a individualidade do outro. Pode ser que naquele dia que um quer ir, o outro simplesmente não esteja querendo receber ninguém. O documentário vai ao ar próximo dia 1 de outubro e tem a participação do #príncipeCharles, #princesaAnne, #principeWilliam, #KateMideton, #principeHarry, #MeghanMarkle, #principePhilip, só pra citar alguns. (Confira outros posts e marque aqui quem você acha que vai gostar do nosso perfil!) #queenElizabeth