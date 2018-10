¡Que descaro! Camila asistió a la boda de Diana y Carlos, y además se vistió de blanco

El documental 'The Story of Diana' disponible en Netflix, revela diferentes secretos sobre la Princesa Diana, tanto en vida como en su devastadora muerte. Una de las revelaciones más contundente, es que la propia Diana cuenta todo lo que sufrió gracias a Camila Parker, la mujer que mantuvo una relación con el Príncipe Carlos, antes y después de que estuviera casado con la eterna Príncesa Diana.

Diana-I was checking for her though….(Camilla), in WHITE, at Charles & Diana's wedding….shade AND nerve (of Camila)! #StoryOfDiana

El 29 de julio de 1981, cuando se celebró la boda real entre Diana y Carlos, ambos vivieron un verdader cuento de hadas, o al menos así fue como se mercadeó en los medios, que deliraban con las imágenes de la boda, aunque tuvieron que pasar muchos años para poder determinar que en realidad, ese día la princesa Diana vivía un verdadero calvario.

soo prince charles was with camila parker years before he met princess diana and she was at the wedding. the royal family is messy 👀

