Ariana Grande explica los motivos de su ausencia en los escenarios

"Razones emocionales" fue el motivo por el cual Ariana Grande decidió no participar en el estreno de la nueva temporada de Saturday Night Live, sumando otro episodio de ausencia en eventos públicos.

La artista estadounidense tuvo un momento de desahogo en su twitter donde afirmó que quiere regresar a las giras lo más pronto posible, pero todavía no se encuentra lista.

"Estoy muy cansada", fue uno de los mensajes publicados en sus redes (@ArianaGrande). Al mismo tiempo, la estrella de God is A Woman expresó su deseo de "tener un día normal".

Ariana ha tenido un año bastante complicado luego del fallecimiento de su exnovio Mac Miller, por sobredosis de drogas. Además se suma del estrés postraumático que la cantante padeció luego del atentado en uno de sus conciertos en Manchester el año pasado.

La parte positiva en el feedback que realizó con sus fans, fue cuando vaticinó una gira "pronto".

like maybe i’ll do a mini one. i cant do what i did last time right now. that i do know. whatever it is i hope it’s okay with you. i just love and miss you. everybody telling me i need to take time but i’m so antsy. idk. ily.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 de septiembre de 2018