Alison Mandel impacta con potente imagen y mensaje de aceptación

"Amense así no más como son que así con nuestros cuerpos diferentes somos hermosas todas". Esa fue la frase que utilizó Alison Mandel para enviar un potente mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, la humorista publicó un extenso descargo en el que invitó a sus seguidores a aceptarse tal como son. Todo acompañado de una foto en la que aparece en bikini en una playa.

Ver esta publicación en Instagram Amense así no más como son que así con nuestros cuerpos diferentes somos hermosas todas 🤗🙂 Una publicación compartida por Alison Mandel (@alisonmandel) el 24 de Sep de 2018 a las 2:25 PDT

"Lo importante es vivir feliz (…) y mandar a la mierda a quien se lo merece. Decir fuerte 'No quiero esto, no me gusta' y decir también 'Esto me encanta"", dijo.

"Aprendí esto bien vieja. Antes jamás hubiese subido una foto en bikini sin analizarla mil veces antes para ver que se ve bien o mal. Ahora subo está foto que me la tomó Pedro antes de que posara", comentó.

"Así soy yo con las patitas chuecas, blanca como nadie, y bien hermosi me encuentro a esta edad. A los 15 me encontraba horrenda. A los 20 me dijeron que fuera al solarium si quería triunfar en la tele, a los 23 me propusieron que me pusiera pechugas para ser más equilibrada, a los 26 me dijeron que me operara la nariz, a los 27 también y a los 28 también", añadió.

"A los 30 me dijeron que me regalaban una lipo de piernas y se sorprendieron cuando dije que no. Y hoy me miro y acá estoy con algunas cicatrices (…) me miro y soy yo que he vivido bastante feliz", finalizó.

