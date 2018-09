¡Conoce a tus suegros! Estos son los padres de Chris Hemsworth

Cuando hablamos de Chris Hemsworth, hablamos de la fantasía de muchas, el sexy 'Thor' con su atlético cuerpo que siempre nos hace delirar, pero para las que siempre tienen la fantasía de que las haga parte de su familia, ya podemos presentarte a sus padres, el actor asistió junto a ellos para el estreno de 'Bad Times at the El Royale'. Sucedió la noche de este sábado 29 de septiembre desde el Festival de cine de San Sebastian en España.

Chris Hemsworth was joined by his parents at the #BadTimesAtTheElRoyale premiere in Spain tonight! https://t.co/3fs3Q0ohrA

— JustJared.com (@JustJared) September 29, 2018