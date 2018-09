Este es el mensaje que envió Ricky Martín a Soledad Fadiño antes de salir a la pista de 'Bailando 2018'

View this post on Instagram

Muchas gracias @ricky_martin por estas palabras tan bonitas y llenas de buena energía! 🙌 ❤️ Gracias por el apoyo y la fuerza para que sigamos adelante bailando y representando a los chicos de la comunidad mbya guaraní Itá Poty Mirí de Puerto Iguazú, Misiones. Mañana viernes 22:30hs en @showmatch vamos a estar bailando por ellos, por su educación y por sus sueños! 💫 @nicovillalbaok @isaiasha @marcelotinelli @elchatoprada @hoppefede @lafliaok @eltrecetv #bailando2018