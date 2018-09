¡Desgarrador! Michael Bublé habla por primera vez del cáncer de su hijo de 05 años

Michael Bublé y su esposa Luisana Lopilato, han tenido que afrontar la dura enfermedad de uno de sus hijos, Noah de cinco años. Un episodio muy difícil que llegó a sus vidas justo cuando Luisana esperaba otro bebé. Desde el primer momento del diagnóstico, Michael decidió poner en pausa su carrera y canceló sus conciertos, grabaciones y todo lo que implicara estar alejado de su pequeño, con su esposa se dedicaron en cuerpo y alma al proceso, siendo muy herméticos y minimizando cualquier detalle para los medios.

Ahora, finalmente Michael ha decidido abrirse un poco más sobre esta etapa de su vida que lo ha hecho ver todo en perspectiva, el cantante explicó en el programa de radio 'The Chris Evans Breakfast Show' de la BBC Radio 2, que no habla de este proceso porque no tiene la autorización de su hijo, sin embargo aprovechó para darle una palabra a sus fans:

"Aunque no me siento cómodo hablando de esto, tengo que confesar que en los momentos más difícil, los días más duros, fueron los fans, los que lograron que mi esposa y yo recuperáramos la fe en la humanidad, sus palabras de aliento nos motivaron y nos ayudaron a poder sobrellevar todo"