Ariana Grande canceló su presentación en Saturday Night Live ya que está teniendo un “mes difícil”

Ariana Grande se retiró del estreno de la temporada 44 de Saturday Night Live porque está teniendo un "mes difícil".

Según Us Weekly, Lorne Michaels le dijo a James Andrew Miller en su podcast Origins que Kanye West fue el elegido para reemplazar a Grande después de que se retiró. "Hicimos que Ariana abandonara por razones emocionales hace dos días", dijo Michaels en el episodio publicado el jueves.

"Ese es nuestro estreno, y luego Kanye West dio un paso adelante, y él estará allí. Por lo tanto, el alcance del programa y la cantidad de personas verán el episodio, de alguna manera, creo que ahora está en su mejor momento ay que Kanye está por lazar un excelente álbum”.

Kanye West actuará el sábado y Adam Driver será el anfitrión.

Después de lanzar su álbum Sweetener y comprometerse con la estrella de SNL Pete Davidson, el ex novio de Grande Mac Miller murió de una sobredosis. Esta semana, ha compartido mensajes melancólicos en Twitter: "Estoy tan cansada, por favor. … por amarme, no me lo merezco”.

Ariana y Mac compartieron una muy pública relación por casi tres años. Los seguidores del rapero en un momento culparon a la intérprete de ‘Focus’ por la muerte de Miller ya que, según ellos, Ariana lo abandonó y este cayó en las drogas para finalizar en una lamentable sobredosis.

