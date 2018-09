Sergio Freire se suma al "Puberty Challenge" y se compara con ex actor de Amango

No importa si son conocidos o no, el "Puberty Challenge" se ha tomado las redes sociales y los famosos no se quedan afuera. El último en sumarse fue Sergio Freire, quien sacó risas con su propio collage.

Allí, el humorista puso una imagen del ex actor de "Amango" Kevin Vásquez junto a un retrato suyo en el que aparece riendo.

"Lindos recuerdos", escribió junto a la imagen que publicó en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram #pubertychallenge 😂🤟Lindos recuerdos Una publicación compartida de Sergio Freire (@wenafreire) el 27 Sep, 2018 a las 5:35 PDT

Pero para la sorpresa de muchos, la comparación fue muy bien recibida. Y es que sus seguidores sí notaron un leve parecido entre ambos.

Así, al menos se pudo ver en los cientos de comentarios, en los que abundaron las risas.

