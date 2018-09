Lidia Ávila recuerda a su hija Sophia, a 9 años de su muerte

Lidia Ávila, integrante de OV7 es una de las cantantes más representativas del pop mexicano pero detrás de su potente voz y toda la energía que muestra sobre el escenario, se esconde una pesadilla que ha tenido que aprender a superar con los años. Y es que hace 9 años, Lidia perdió a su bebé recién nacida debido a que nació con complicaciones de salud.

Fue en 2009, cuando Lidia dio a luz a su primer bebé, fruto de su relación con su entonces esposo Paulo Lauria. Pero lo que comenzó siendo el momento más importante de sus vidas, terminó siendo una de las etapas más dolorosas ya que a seis meses de su nacimiento, la pequeña Sophia falleció a causa de diversas complicaciones médicas. La pareja se separó y el dolor que quedó por su hija, hizo que la cantante se alejara de los medios por una temporada.

Ahora, a nueve años de lo ocurrido y como es costumbre, Lidia recordó a su pequeña con un emotivo mensaje, publicado en sus stories de Instagram.

Así mismo, su ex esposo, Paulo Lauria, también recordó a la pequeña a través de su cuenta de Fcaebook.

Hace unos meses, la cantante abrió su corazón como pocas veces y durante una conferencia de prensa, confesó como fue el superar y aprender a vivir con un dolor tan grande como la pérdida de un hijo:

"Fue el peor día de mi vida, ese día estaba toda mi familia y casi todos pasaron a verla y fue el momento en que nos despedimos de ella. Nos tomamos de la mano, rezamos un padre nuestro y un ave maría y ahí fue que la máquina dejó de funcionar, la desconectaron y le pedí a la enfermera que me la diera para cargarla. La tuve unos minutos y le dije que era lo mejor que me había pasado y fue así como me despedí de mi hija".