La épica transformación de Taron Egerton como Elton John en su biopic

El tema de las películas biográficas o biopics se ha convertido en un negocio muy rentable y es por eso que en los últimos años hemos visto casos como el de José José o Luis Miguel por nombrar los casos latinos, pero que se globaliza con casos como Freddie Mercury o Elton John que contarán sus historias ahora a través de una propuesta audiovisual.

Taron Egerton is Elton John in our first look at #Rocketman. The "epic musical fantasy" launches into theaters Summer 2019. pic.twitter.com/WxpPLZtStx

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) September 28, 2018