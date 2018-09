Por primera vez, Erika Buenfil habló sobre la relación de su hijo con su papá

Fue a mediados de 2004 cuando Erika Buenfil acaparó los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que tras una trayectoria impecable, la actriz sorprendió a todos con la noticia de que sería madre. Buenfil había tenido un breve romance con un hombre menor que ella y del cual nació el pequeño Nicolás.

La actriz tuvo que enfrentar su embarazo sola y en febrero de 2005, recibió a su primogénito. La identidad el padre siguió siendo un completo misterio pero tras varios años de evadir el tema, finalmente habló al respecto.De acuerdo con una entrevista para el programa Intrusos, cuando la actriz se enteró que estaba embarazada el arquitecto Ernesto Zedillo Jr. (hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo) la abandonó.https://www.instagram.com/p/BmJ9k6hFFIq/?taken-by=erikabuenfil50 “Empezaba una relación y sucedió una noche… Yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era, o es, un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de no quería perder mi tiempo, un poco de están jugando conmigo”, contó Erika Buenfil en entrevista con Aurora Valle para el programa Intrusos.

A pesar de la felicidad que Nicolás le ha traído, Buenfil reconoció que la llegada de Nicolás la tomó por sorpresa: “Bien otra buena racha y pum, me embarazo mana y, otra vez pagar un pecado que no me corresponde y viene otro nuevo bache, por otras razones. Empezaba una nueva relación y sucedió una noche, continuó medianamente, muy pintadita la relación, porque yo no quería, yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era un hombre, o es un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de no quería perder mi tiempo, un poco de están jugando conmigo”, explicó.

De acuerdo con su revelación, el padre de su hijo, quería seguir con la relación casual, pero 'cambió de opinión' cuando se enteró que sería padre y desapareció. El día que Erika se enteró que Zedillo Jr. se casaría, se sintió "destrozada".

“Sí sufrí y lloras y te rompes por dentro, por supuesto”. Al ver que él siguió su vida, Erika no pretendía nada en el terreno sentimental, pero reconoce sí le hubiera gustado que buscara a Nicolás:

“Eso viene del corazón y si no le nace, no voy a obligar a nadie, porque aparte, no estábamos enamorados”.

La estrella de las telenovelas confesó que su mamá se enojó mucho al saber que estaba embarazad ade esta persona, porque sabía que no se haría cargo del bebé en camino.

Hoy, Nicolás tiene 13 años y aunque ha sido difícil enfrentar la maternidad sola, reconoce que su hijo es lo mejor que le ha pasado en su vida. De acuerdo con la actriz, el papá de su hijo sí lo conoció cuando era bebé, pero nunca más hubo un acercamiento.

