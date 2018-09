Pati Chapoy se burla de las críticas hacia ella en este video

La conductora de "Ventaneando" Pati Chapoy ha sido el blanco de fuertes críticas por parte de ex colaboradores que han hablado de lo que sufrieron al dejar el programa, sin embargo durante su aparición en el programa "La Saga de Adela Micha", demostró que no se ve afectada por estos comentarios e incluso se burló de estos comentarios.

En la entrevista conducida por Alvaro Cueva, él le preguntó a Pati: "¿Por qué todo el mundo te tiene miedo?", a lo que ella respondió riéndose

"Fíjate que no lo entiendo, soy una persona común y corriente no soy ni mejor ni peor que nadie, lo que me puede definir desde ese punto de vista de miedo es que ejerzo el periodismo desde hace muchísimos años, a veces hago críticas que a mucha gente no le gusta, pero a final de cuentas hago un trabajo para que la gente se entretenga."