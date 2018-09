María Luisa Godoy conmueve tras revelar el especial recuerdo que conservó de su padre

Un emocionante momento fue el que se vivió este jueves en el matinal "Muy Buenos Días", cuando la animadora María Luisa Godoy reveló el especial recuerdo que conservó de su padre fallecido.

Todo ocurrió cuando el panel comentaba el caso de un niño argentino que inició una campaña para recuperar su teléfono, en el que guardaba los mensajes y audios de su madre fallecida.

"Cuando uno pierde a alguien que uno quiere mucho como que trata de aferrarse a cualquier cosa que tenga", dijo.

"Esto es algo que yo no me hubiera imaginado nunca si no lo hubiera vivido. Mi papá se había quebrado la pierna en 14 partes, entonces tenía un fierro metálico en la pierna con unos pernos", recordó.

Sin embargo, había un detalle más y es que su padre tenía un marcapaso. "Saben que es tanta la necesidad que uno tiene de querer quedarse con algo, que mi hermana se quedó con el fierro y yo me quedé con el marcapaso", contó ante la mirada de sus compañeros.

"Uno puede decir ‘¿pero el marcapaso?’, pero es de él, porque podría ser una foto, pero es cualquier cosa lo que uno quiere tener de él", continuó María Luisa Godoy.

Un detalle que conmovió a los presentes en el estudio, sobre todo luego de conocer más detalles. Y es que su hermana enterró el fierro que conservó bajo un árbol de su casa, al que le reza de vez en cuando.

