De Chile para México: Conoce el pop multifacético de Landabur

Chile se ha posicionado como una plataforma de talentos emergentes que quieren comerse al mundo con sus propuestas musicales que terminan enamorando al mundo. Esta vez, el cantautor Landabur llega hasta México con su talento y un estilo multifacético que te sorprenderá.

Su nombre real es Michel, pero ahora, bajo el nombre artístico de Landabur presenta su nuevo sencillo "Amor de Medio Tiempo", que formará parte de una compilación de los sencillos que lo colocan como un nuevo valor del pop alternativo.

En Nueva Mujer tuvimos la oportunidad de charlar un poco sobre su experiencia en México y sobre la propuesta que trae bajo la manga.

¿Cómo surgió el proyecto Landabur?

Tuve oportunidad de iniciar en Chile. Sin embargo, no me sentía satisfecho ni estaba tan cómodo con mi proyecto musical de entonces. Tuve la fortuna de conocer a mi productor musical actual Manú Jalil, talento mexicano quien estuvo a cargo del proyecto de Mon Laferte, mi compatriota chilena. La fusión Chile-México es maravillosa.

Lo que pasó con mi proyecto fue interesante porque cuando uno es más chico no tiene las cosas tan claras. Haber hecho contacto con talentos acá en México me ayudó a darle más forma a lo que quería hacer. Hoy he logrado una conexión mucho más profunda con 'Amor de Medio Tiempo' y la gente que me escucha. Me siento en el lugar indicado.

¿De dónde vino tu inspiración entonces?

Quise retratar algo más autobiográfico. La inspiración viene de las cosas que me suceden a mí, de las historias de mis amigos. Soy psicólogo de profesión pero esa insatisfacción que me provocaba me dio para hacer 'Amor de Medio Tiempo' así que fue bueno empezar con algo que tiene todo que ver conmigo.

No creo ser romántico pero aprendí a mostrar mi vulnerabilidad. En el día a día todos tenemos muchas corazas, mecanismos de defensa (diríamos los psicólogos) que nos impiden mostrar ciertas emociones, pero a través de mi música puedo revelar mi lado más apasionado. Me ha enseñado a no

¿Cómo te involucras con tus proyectos?

Para mí es primordial involucrarme al mil por ciento. Es tan importante el arte, como las letras y el ritmo. He conocido diseñadores mexicanos increíbles con los que he trabajado y creado fusiones artísticas maravillosas. Mi proyecto es una mezcla de lo nuevo con lo de antaño; un amor a la antigua y eso se refleja en los colores que uso, el diseño de la portada y los despliegues ilustrativos que ves en el lyric video.

¿Te has inspirado en México?

Cien por ciento. Todo el disco es casi hecho acá menos 'Amor de Medio Tiempo' que hice en Chile. Hay una mezcla de canciones muy alegres de momentos que jamás pensé vivir. Algo que destaca de la cultura mexicana es la pasión y en sentido que le das a las cosas. Me hace vibrar y me hace sentir vivo.

De hecho, me quedé varios días en un pueblo mágico llamado Villa del Carbón, donde me perdí en la naturaleza solo con mi guitarra y mi computadora para crear música. fue una manera intensa de conectar.

¿Qué se puede esperar de tu estilo musical?

Es muy difícil definir mi estilo. Es muy diverso y va desde el pop romántico hasta baladas y rancheras inspiradas en Marco Antonio Solís. Tengo cumbias, rockeras tipo Los Fabulosos Cadillacs, tengo folclor chileno y otras para bailar y corear. Quise integrar toda la música que yo escucho sin pensar en el qué dirán. Hay un trozo para cada persona en este disco.

