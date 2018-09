Aurora Valle desmiente acusaciones ataques homofóbicos contra Maca Carriedo y revela la verdad

Hace algunos días Maca Carriedo, conductora de "Hoy" e "Intrusos" reveló en un video que había sufrido por comentarios discriminatorios por parte de una compañera de trabajo recibiendo el apoyo de compañeros como Galilea Montijo, ahora la conductora Aurora Valle ha salido a defenderse.

Aunque en un inicio Maca no reveló el nombre de su compañera, posteriormente se supo que se trataba de Aurora Valle quien salió a dar la cara y defenderse de las acusaciones.

Aurora comenzó diciendo que ella siempre se había conducido de manera respetuosa en su vida profesional y continuó afirmando que ella nunca había demostrado actitudes homofóbicas y siempre ha valorado a todos por el simple hecho de ser personas.

"No soy yo la que piensa que el mundo está en su contra; no soy yo la que quiso manchar la reputación de una mujer diciendo que ha andado con hombres casados; no soy yo la que se ha burlado sin parar de frente y detrás de cámaras de nuestras primeras actrices, y de gente de la tercera edad. No soy yo la que he ofendido a los compañeros llamándoles limitados, tontos o mensos, entre otras muchas cosas. Y no, no soy yo la que ha llamado al linchamiento de una personas en un país en donde primero se juzga y luego se pregunta; no, esa, esa no soy yo".