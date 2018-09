Así fue la primera alfombra roja de Katy Perry y Orlando Bloom como pareja de nuevo

Si hay una pareja que lo ha superado todo es sin duda Katy Perry y Orlando Bloom, una relación que los ha llevado a vivir altos y bajos, al punto de ser noticia cada vez que deciden aparecer juntos. Esta vez la noticia es que ambos hicieron su primera aparición pública en una alfombra roja desde que volvieron a estar juntos como pareja de manera oficial.

Katy Perry & Orlando Bloom walk a red carpet together for the first time 😍 https://t.co/QXLw74hjuS pic.twitter.com/FocjRCaK6d

— billboard (@billboard) September 26, 2018