¡No te las pierdas! 5 curiosidades que no conocías de Kate Middleton

View this post on Instagram

Kate & Baby Louis😍😍 • • • #royalfamily #katemiddleton #PrinceWilliam#PrinceGeorge #PrincessCharlotte #PrinceLouis#DukeofCambridge #DuchessofCambridge #London#monarchy #england #english #british#britishmonarchy #britishroyalfamily#photooftheday #love #l4l #happy #cute #gorgeous#amazing #beautiful #lovely #pretty #bestcouple#adorable #instadaily #baby #instapic