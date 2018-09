Nicolás López es acusado de violación con crudo relato de una menor de edad

Este martes, CHV Noticias emitió un reportaje en el que quedó al descubierto una nueva querella en contra de Nicolás López. En el documento, se revela el testimonio de una menor de 17 años, quien acusó al director de violación por hechos ocurridos en 2004.

Un informe al que además se sumaron María Jesús Vidaurre y Lucy Cominetti, quienes contaron parte de su experiencia con el cineasta. "Él estaba muy borracho y en un momento me tiró contra la pared y me empezó a dar besos en el cuello, yo lo sentía como dominante. le empecé a decir Nicolás no, para, para, basta", señaló Vidaurre.

"Él me tenía acorralada contra la pared, así que yo podía sentir su pene erecto en mi cuerpo. En todo momento yo intenté que no se alterara porque si lo hacía pensaba que podía violarme", añadió.

Una denuncia a la que se sumó una acusación de una joven por el delito de violación. La muchacha, que tenía 17 años en ese entonces, contó que conoció al director en Reñaca y que la invitó al preestreno de "Promedio Rojo".

Una invitación a la que accedió y que luego de varios tragos, terminó con una invitación a hotel. "Yo me desplomé en la cama, estaba muerta, él me sacó la polera y vio que no estaba depilada. Me dijo 'te podrías haber depilado' y yo le dije Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros… Él me dijo: lo sé, penetrar a una menor de edad es delito", dijo la joven en la denuncia a la que CHV tuvo acceso de manera exclusiva.

En su relato, además, contó que no recuerda nada del momento, pero que cuando despertó, Nicolás López se encontraba desnudo sobre su cuerpo. "Estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas", señaló.

"Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello…", añadió.

Posteriormente, contó que "Nicolás me empezó a hacer cariño en la cabeza y me dijo: las oportunidades pasan, hay que aprovecharlas, juégate el papel en la película".

