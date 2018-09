Maya Zapata, actriz que personificará a Selena en la venidera serie: “Hice todo con mucho amor y respeto”

En el primer capítulo de la esperada serie ‘El Secreto de Selena’ se podrá observar el momento en que Selena y su asesina, Yolanda Saldívar, ingresaron a esa fatídica habitación de hotel el 31 de marzo de 1995, del cual la cantante tex mex no saldría con vida.

Esta fatídica escena fue la primera que tuvo que rodar Maya Zapata, la actriz mexicana encargada de dar vida a la cantante en la serie que será transmitida por TNT, todos los 13 capítulos. Lo particular de esta serie es que no solo contará la vida de Selena, sino se enfocará en lo que sucedió luego de su asesinato.

La actriz ofreció una entrevista al medio mexicano El Debate.

“Una de las razones por las que acepté este reto fue que no hablaba sobre la historia de Selena, porque eso ya se había contado, sino que habla de cómo estas dos mujeres, Yolanda y Selena, construyen esta relación que termina en el asesinato de una de ellas. ¿Cómo una amiga termina matando a otra?, ¿cómo sucede eso? La serie está basada en las investigaciones que hizo María Celeste Arrarás a partir del asesinato y a partir de haber estado en el juicio tan controversial de Yolanda, eso absolutamente cambiaba la perspectiva desde donde se iba a contar esta historia, eso la hacía aún más interesante”, manifestó la bella y talentosa actriz Maya Zapata.

Maya, quien se declaró fanática de Selena, dijo “Nos pusimos en los zapatos de estos personajes y entendimos a partir de entender nuestra propia naturaleza humana, como dos personas crean una relación para llegar a este lugar, todos somos corresponsables de las cosas que nos pasan en la vida y eso no es bueno ni malo… así había que verlo, sin juicio y sin con mucho amor y mucho respeto”.

Sobre lo pendiente que estarán las personas de su personificación, siendo Selena un personaje tan amado por el público, la novel actriz dijo “Tuve que desapegarme emocional y mentalmente de eso, porque lo importante, creo, al interpretar a un personaje, no es tanto cómo te ves por fuera, sino cómo lo retratas por dentro, no se trata tampoco de copiar los modismos o las maneras, sino lograr una impresión interna, lograr una abstracción mucho más profunda de lo que le estaba sucediendo por dentro a este personaje. Lo que yo intento con cada personaje que hago a veces se logra, a veces no, es mostrar la esencia del personaje para que podamos vernos en ese espejo y entender cosas, la televisión educa también, entonces para mí es importante que estos personajes sean espejos con los que podamos crecer y madurar”.

"La amo, antes la quería, ahora la amo y la respeto profundamente", dijo Maya expresando gran respeto por el personaje.

