Las 12 películas de terror que no te puedes perder en Netflix desde octubre

Para celebrar la llegada de Halloween, la plataforma de streaming Netflix ha preparado una lista de películas y series originales de sus estudios, perfectas para celebrar el Día de las Brujas y espantarte durante todo el mes, revisa el orden cronológico de sus estrenos y no te las pierdas:

Estreno: 28 de septiembre

Hold the Dark (Película original de Netflix)

Estreno: 01 de octubre

The Shining

Estreno: 03 de octubre

Truth or Dare

Estreno: 04 de octubre

Creeped Out (Serie original de Netflix)

The Haunting of Molly Hartley

Estreno: 05 de octubre

Malevolent (Película original de Netflix)

Estreno: 12 de octubre

Apostle (Película original de Netflix)

The Curious Creations of Christine McConnell (Serie original de Netflix)

The Haunting of Hill House (Serie original de Netflix)

Estreno: 19 de octubre

Haunted (Serie original de Netflix)

Estreno: 26 de octubre

Castlevania—Season 2 (Serie original de Netflix)

Chilling Adventures of Sabrina (Serie original de Netflix)

Ocultismo, magia negra, historias esotéricas y grandes producciones originales de Netflix nos prometen un octubre lleno de miedo pero con muchas alternativa que no te puedes perder. Algunas de estas series debutan con la esperanza de permanecer, todo dependerá del impacto que tengan en la popular plataforma de streaming que celebra Halloween por todo lo alto.