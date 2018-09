El evidente error que desató polémica en el cartel de ‘Keeping Up With the Kardashians’

El error de las Kardashians

Ya sabemos que la publicidad actualmente está siempre editada. Casi siempre retocan a las mujeres y a los hombres dentro de sus publicaciones mostrando un ideal demasiado alto. La familia de las Kardashians es experta en abusar de varios filtros y ediciones que no siempre son tan discretas. El último llamado fail en Photoshop fue en el promocional de Keeping Up With the Kardashians.

Te mostraremos la fotografía que ha causado tanta polémica:

Podemos ver a Kris, Khloé, Kim, Kendall, Kourt y la pequeña Kyle con ceñidos vestuarios y sensuales poses. Todo parece normal, y no hay detalles que revelen que hay una edición escondida detrás del póster de Keeping Up With the Kardashians.

¿Ya te diste cuenta qué hay detrás?

Lo vemos en la altura de Khloé, quien es mucho más alta que sus hermanas. En la fotografía parece que la diferencia es mínima, sin embargo, esto dista mucho de la realidad.

Sobre todo vemos la diferencia entre Kim (1.59) y Kourt (1.52), quienes son muy bajitas. Más sin las comparamos con el (1,77) de Khloé. En la postal aparecen casi todas del mismo tamaño aunque todas llevan tacones.

La realidad de Khloé y Kim

La realidad de Khloé y Kourt