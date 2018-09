Josefina Montané recuerda episodio con Nicolás López: "Trató de curarme"

Este miércoles, el matinal "Bienvenidos" recibió en el estudio a Josefina Montané, quien llegó como reemplazo de Tonka Tomicic en sus días libres.

Allí, la actriz formó parte de la conversación sobre los temas de actualidad, entre los que se tocaron las denuncias hechas en contra de Nicolás López.

Pero en medio de la discusión, Montané relató una desconocida experiencia que vivió con el director, cuyas denuncias de abuso han remecido el mundo de la televisión.

"Yo tuve un episodio con él en el que salimos. Era para hablar, porque trabajamos juntos en un teaser para una serie que se iba a vender en Miami", comenzó contando.

"(Nicolás) trató de curarme. Me ofrecía mucho alcohol, me pasaba cosas intomables. ‘Conmigo no, a mí no me vay a curar. Puedo tomarme mis tragos, pero no me vay a curar’. Caché altiro que esa era la intención".

"En algún minuto me decía ‘pero qué te importa si igual vamos a terminar…’ Ocupaba una palabra muy fea que no la voy a reproducir a esta hora. También me preguntó si podía tocarme la teta", sostuvo.

Consultada por su reacción, Montané explicó que "fue tan fuerte, y él le bajaba el perfil con su sonrisita y su risa, que nada, me reí también. No sé cómo funcionan los mecanismos de defensa de uno, pero en ese minuto para mí fue ese. Yo tuve suerte".

Te puede interesar:

"A mí más que nada me toca este tema porque son compañeras mías y ha sido todo tan normalizado, todo tan tapado. Agradezco tanto a la Loreto Valenzuela", dijo.

"Ella es muy honesta al explicar que siguió trabajando ahí, que quería estar ahí, pero tampoco entendía por qué. Entonces, agradezco lo que está pasando. Agradezco el apoyo a todas las actrices", continuó.

Una experiencia de la que no quiso entregar más detalles, pero de la que sí sacó una reflexión. "Está normalizado. En el minuto fue ‘este weón asqueroso, pasado. Nunca más vuelvo a trabajar con él, nunca más le contesto un teléfono, WhatsApp. No me quiero volver a vincular con esa persona’", dijo.

"Esa fue mi postura. Nunca más fui a uno de los estrenos de sus películas, pero no va más allá de eso, porque no llegué a una situación de abuso", agregó.

Sin embargo, también enfatizó en lo complejo que les resulta a las víctimas hablar sobre este tema. "Cuesta, no es algo fácil. No es decir de un día para otro ‘sí, me pasó esto’, ‘sí, cometí un error’, ‘sí, me equivoqué’, ‘sí, caí en las promesas que hacía esta persona’. Cuesta asumir eso, cuesta asumir que fuiste vulnerada. Por favor, respeto. Cuesta años hablar", finalizó.

Te recomendamos: