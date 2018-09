Jamie Dornan jugando golf es lo único que necesitas ver para alegrar tu día

Jamie Dornan volvió a participar en un partido de golf con solo celebridades, justo antes de la esperada Copa Ryder 2018. Sucedió en Le Golf National la tarde de este martes 25 de septiembre en París, Francia, donde el guapísimo actor logró hacer suspirar a todas las presentes, pues siempre causa la ilusión de estar en su eterno personaje de '50 Shades of Grey', el recordado Christian Grey.

Jamie Dornan and Niall Horan: A Bromance 😍 #RyderCup pic.twitter.com/LzDFbLJoWR — best of jamie dornan (@badpostsjamie) September 25, 2018

En el partido no solo vimos a Jamie, que lucía perfecto a sus 36 años de edad jugando en el Equipo Europa, sino que además lo hizo con otro ídolo generacional, el talentoso Niall Horan, ex integrante de One Direction. En algún momento del encuentro deportivo, los dos coincidieron en los campos de golf, donde sin dudas las fanáticas de ambos iban a enloquecer.

📲UPDATE II HQ Photos of Niall and Jamie Dornan at #RyderCup today! pic.twitter.com/U6zqZuC6EX — NHHQ (@OfficialNHHQ) September 25, 2018

Esta no es la primera ni única vez que Jamie se ha destacado en este deporte. A lo largo de los años se ha profesionalizado y cada vez que tiene oportunidad, busca participar y dar siempre lo mejor de él para brillar con su talento, apoyando nobles causas y desarrollando el potencial de una disciplina que tanto lo apasiona. Jamie en paralelo continúa su carrera cinematográfica después de terminar la trilogía de '50 Shades of Grey'