Ingrid Cruz le manda feroz recado a Nicole Block tras polémica con elenco de "Tranquilo Papá"

Luego del descargo que hizo Nicole Block en YouTube, en el que habló en contra de sus compañeros de elenco en "Tranquilo Papá", fue la misma Ingrid Cruz quien le mandó un mensaje a la actriz.

Al parecer, a la protagonista de la teleserie no le gustó nada la forma en que la artista se refirió a sus colegas, a quienes acusó de "bullying laboral".

Por eso, en medio de toda la polémica aprovechó de enviarle un claro mensaje a Nicole Block. "El respeto se gana, no se instaura", dijo.

Finalmente, agregó que "uno no saca nada diciendo ¡mi carrera, mi carrera! He trabajado con grandes y nadie anda sacando la carrera, no hay tiempo para eso".

