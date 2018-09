¡Increíble! La actriz Gina Rodríguez casi muere asfixiada en una entrevista

Gina Rodríguez se llevó el susto de su vida cuando intentó grabar una entrevista para 'The Talk'. Fue reportado que cuando llegó al set para la grabación de su entrevista a tarde del martes 25 de septiembre, la interprete de 34 años, accidentalmente se comió un arándano azul a los que es extremadamente alérgica. Ella misma explicó lo que pasó:

"Mi problema es que cuando me ofreces comida gratis, me la voy a comer, como siempre sin falta. Tenía tanta hambre esta mañana, así que entré a la habitación y solo veía la comida y comencé a pensar de repente: 'Definitivamente me comí un arándano, definitivamente, definitivamente sabía a mora' y yo soy mortalmente alérgico a los arándanos"

Gina Rodriguez is doing much better after accidentally eating a blueberry – which she's "deathly" allergic to: https://t.co/MgjRORapsR — JustJared.com (@JustJared) September 26, 2018

Afortunadamente el momento pudo ser tratado y controlado y no pasó a mayores, fue la propia Gina la que contó como fue atendida, una vez los cuerpos de paramédicos le brindaron los primeros auxilio necesarios para poder mantenerla estable, ya que por un omento la actriz dejó de respirar y se estaba hiperventilando:

"Primero me enviaron una enfermera, tomé medicina para la alergia. Así que si estoy un poco loca, no me culpen, culpa a los medicamentos. Pero estamos bien, estamos bien. Sin secuelas"