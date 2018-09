Critican a Jennifer Lopez por tener "cuerpo de hombre"

Jennifer López es hoy por hoy una de las mujeres más influyentes del espectáculo. Su talento es innegable y su físico irresistible, el cual ha demostrado en repetidas ocasiones que es gracias al esfuerzo que pone al momento de hacer ejercicio y alimentarse sanamente.

A lo largo de los años, Jen ha convertido su bienestar en una prioridad: no solo porque tiene 49 años (¡que ni parece!) sino porque sabe que el estar bien por fuera y por dentro, le ayuda a rendir sobre el escenario y con su familia.

Recientemente, la 'Diva del Bronx' compartió una fotografía que sorprendió a sus seguidores por la fortaleza de su cuerpo.

"Sintiéndome como una supermujer después del espectáculo de esta noche! Cuando comencé esta carrera, pensé que omg 15 muestra en 27 días eso es mucho … pero me hice una promesa de que en vez de dejar que me agotara, sería aún más fuerte al final … Trabajaré y estar en la mejor forma de mi vida … Hubo momentos en que estaba cansada y había viajes y tenía que encajar en mis entrenamientos donde podía … ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡aquí solo nos quedan 3 espectáculos !! ¡Y estoy teniendo muchas emociones, pero sobre todo solo me siento fuerte, feliz y agradecida!", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Sep 26, 2018 at 2:40am PDT

Pero mientras que su publicación se llenó de halagos y aplausos por lo que ha logrado con su cuerpo, en otros sitios no fue muy bien recibida, sino criticada.

Y es que parece que algunos detractores de la intérprete de Jenny from the Block no apoyan la idea de que tenga un cuerpo tan musculoso pues la hace lucir "como hombre". Además de que no faltaron aquellos que opinan que todo es obra de Photoshop o cirugías plásticas.

