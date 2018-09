Cher confirma que Madonna no es su persona favorita

Durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, la cantante Cher confirmó que Madonna no es de sus personas favoritas. La enemistad entre las divas es de larga data.

Cher se encuentra promocionando su nuevo disco con versiones de ABBA, luego de su participación en la cinta Mamma Mia: Here we go again.

Una pregunta de Ellen trajo de nuevo el tema de Madonna a la mesa. Durante un juego de preguntas Cher hizo referencia a la diva del pop.

Durante el popular juego de 5 segundos, la animadora preguntó a Cher con quien haría un dueto, a lo que esta respondió: "Adele, Pink y no Madonna".

Ellen no podía creer la respuesta de su invitada y sólo le quedó comentar que había hecho trampa.

Aunque en 2017 las cantantes fueron vistas compartiendo durante la Marcha de Mujeres, su enemistad surgió hace varios años.

En 1991 en una entrevista para CBS, Cher habló sobre el comportamiento de Madonna. "Hay algo en ella que no me gusta. Ella es…mala. No me gusta eso", declaró en el momento.

A pesar de los comentarios, Cher siempre ha comentado que pese a que han tenido problemas, siempre ha existido mucho respeto entre ambas.

Los fanáticos de ambas artistas comienzan a preguntarse si habrá algun tipo de respuesta de La chica material.

Te recomendamos en video