Así lucía Alejandra Jaramillo, 'La Caramelo', cuando era niña

Un repaso en el tiempo para recordar todo lo que siempre soñé cuando estaba en mi Esmeraldas y fui la niña más feliz del mundo y ahora estar aquí en esta ciudad hermosa que me permitió trabajar por mis sueños y cumplirlos❤️ (dice mi mami que desde la primera foto yo ya soñaba con ser artista) estoy lista para hoy!! Nos vemos 10y30am por @encontactoecuavisa