Empezaron los problemas: Arenita vive complicada situación a un mes de partir a Europa

Apenas lleva un mes fuera de Chile, pero Natalia "Arenita" Rodríguez no lo ha pasado del todo bien en Europa.

La ex chica "Yingo" viajó el pasado 4 de septiembre con destino a Dinamarca, con la esperanza de radicarse junto a su pareja Jens Bach. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa.

Así, lo dejó ver en su Instagram, en donde publicó un sincero texto en el que además de contar la mayor dificultad que ha enfrentado, aconsejó a sus seguidores para que no pasen por lo mismo.

Quiero compartirles amigos una experiencia personal a la cual me he visto enfrentada, con la intención de darles un humilde consejo que les ayude para su desarrollo y crecimiento personal…Es acerca del Inglés. Lo importante es siempre intentarlo . 😘 un abrazo enorme a mi gente 🇨🇱

Es que según comentó, ha pasado muy malos ratos debido a las barreras de idioma. "Recuerdo cuando en el colegio un profesor me dijo: Natalia, toma más enserio el estudio del inglés, ya que es el idioma del futuro", dijo.

Pero su reflexión fue mucho más allá. "Yo pensé en ese momento para que lo necesito, es como el teorema de Pitágoras. Probablemente nunca lo voy a ocupar porque siempre voy a querer hablar mi lengua natal…", dijo recordando el reto que recibió a los 15 años.

Sin embargo, añadió, "pasado varios años empecé a tener amigos de diferentes países y clientes extranjeros en mi trabajo anterior que hablaban otros idiomas, pero siempre uno podía comunicarse con ellos a través del inglés. Menos yo", dijo Arenita.

"Ahora que estoy viviendo una nueva experiencia no se imaginan lo frustrante que es no poder comunicarse con las personas que me rodean por el hecho de no dominar aún bien el inglés… Te sientes arrepentido, estúpido también, a veces con rabia y a veces con pena", confesó.

"Pienso que en la vida hay 2 formas de aprender. La primera es siguiendo un buen consejo (en este caso el de mi profesor de inglés) y la otra como decimos en Chile 'a porrazos"", escribió.

Finalmente, aconsejó que "si me leen jóvenes o estudiantes tomen este humilde consejo: estudien y aprendan el inglés, sean curiosos. Si no tienen los recursos no importa, sean autodidactas, hay muchos tutoriales ahora en YouTube. Siempre se puede encontrar la manera de aprender y también nunca es tarde para hacerlo".

