¡Al fin se hijo justicia! Bill Cosby es declarado culpable y sale esposado de la corte

Uno de los predadores sexuales más sonados de Hollywood, el ex comediante Bill Cosby finalmente recibirá su merecido, y es que finalmente fue sacado del juzgado con esposas en sus muñecas luego de que se emitiera una sentencia en el tribunal del condado de Montgomery la tarde de este martes 25 de septiembre desde Norristown, Pensilvania.

Bill Cosby gets convicted for sexual assault that happened decades ago and will serve 3-10 years in prison.

BUT Brett Kavanaugh sexually assaults someone decades ago

and is gonna serve on the bench

as a Supreme Court Justice!#KidVicious🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Z9qTnqrXmM

