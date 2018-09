VIDEO: ¿La recuerdas? Así lucía Natti Natasha cuando empezó en el reguetón

Su nombre real es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida como Natti Natasha. Es de República Dominicana y tiene 31 años.

La dominicana se ha convertido en un referente femenino del reguetón. Entre sus éxitos están las canciones 'Sin Pijama' junto a Becky G, 'No me acuerdo con Thalía', 'Tonta' con RKM&KenY, 'Amantes de una noche' con Bad Bunny, 'Criminal' con Ozuna, 'Otra Cosa' junto a Daddy Yankee, 'Crazy in love' con Farruko y el primer éxito con el que colaboró 'Dutty Love' con Don Omar.

En el video de este último se puede ver un cambio en su apariencia. Natti ha sido duramente criticada por someterse a diversas cirugías estéticas que han cambiado su apariencia.

Más de la carrera de Natti Natasha

Con Dutty Love, la carrera de la cantante despegó y firmó como artista oficial de Orfanato Music Group, sello discográfico fundado por Don Omar. Natti Natasha saca provecho a su voz y forja colaboraciones con artistas fuertes del género.