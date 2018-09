Televidentes lloraron la más triste despedida de 'Madre'

Las cosas en 'Madre' están más que de impacto: el accidente que sufrió Zeynep y Sinan dejó helados a todos los fanáticos de la teleserie turca.

Todo se puso aún peor cuando, al despertar la profesora, los doctores se dieron cuenta de que había algo grave: ella no podía sentir su cuerpo desde el cuello hacia abajo.

Para poder recuperar su movilidad, la profesora tendrá que someterse a una nueva intervención quirúrgica, donde solo tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir.

Fue por ello que comenzó a despedirse de sus seres queridos, pero lo que más conmovió a los televidentes fue cuando llegó el momento de decirle adiós a Turna.

Mira lo que comentaron aquí:

Por qué !!!!!! Nunca una teleserie me había hecho sentir tan mal, estas ganas de llorar por mi Turna sin terribles #madremega #EntreLaVidaYLaMuerte

#EntreLaVidaYLaMuerte Por qué hacen llorar tanto a ésa Niñita #Turna? "¿Mamá me estás abandonado?" "¡Así es!" Lo siento me calló un ladrillo en el ojo no es que esté llorando :'( :,( pic.twitter.com/SN3yoMDIEX

— Román Del Campo (@romandelcampo) September 25, 2018