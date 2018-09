El peinado de Meghan Markle podría revelar que está embarazada

Desde que Meghan Markle se casó con el Príncipe Harry, existe el anhelo de que ambos se conviertan en padres por primera vez, la joven pareja sería un idilio de solo pensar que podrían ser mamá y papá muy pronto, ahora existe una teoría que podría confirmar el primer embarazo de la ex actriz y ex modelo.

Prince Harry and Meghan Markle Took a Public Train to the Coach Core Awards https://t.co/kKYsfaGTWb pic.twitter.com/0FJ5VmavUH — Marie Claire (@marieclaire) September 25, 2018

La teoría surge en base a cierta tendencia que se detectó inicialmente con Kate Middleton. Se trata del estilismo de las duquesas, que por lo general da un cambio significativo justo antes de anunciar que están embarazadas, así sucedió con los tres primeros embarazos de Kate y ahora un nuevo cambio podría confirmar esta profecía que parece repetirse en el tiempo.

Prince Harry and Meghan Markle showed their athletic skills at the Coach Core Awards, where they recognized young people training to be sports coaches. https://t.co/V6u2UlleZd pic.twitter.com/F3vKHBjLWD — Good Morning America (@GMA) September 25, 2018

Fue esta misma semana que Meghan asistió en compañía de su esposo, el Príncipe Harry, a los premios 'We Are Coach Core' awards celebrados en la Universidad de Loughborough, justo allí, Meghan sorprendió con un nuevo estilismo que dejaba ver su cabello mucho más liso y con un leve corte que renovó por completo su look. A partir de esto empezaron las conjeturas de que Markle podría traer el mundo muy pronto al cuarto nieto de la eterna Princesa de Corazones, Diana Spencer.