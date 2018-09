La ostentosa vida de Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner

Kylie Jenner logró que su embarazo fuera 'el secreto mejor guardado' del espectáculo, pero gracias a un video titulado To Our Daugher, pudimos ver a Kylie en diferentes etapas de este, hasta el nacimiento de la pequeña. Desde aquel día, la más joven del clan Kardashian-Jenner no ha dejado de compartir las fotos y videos más tiernos de la pequeña.

"Kylie siempre quiso ser mamá, así que esto es muy emocionante para ella", le admitió a la cámara Kim Kardashian. "Ella simplemente no quiso que cualquiera cambiara la felicidad de su embarazo, así que estoy realmente orgullosa de que se mantuviera fiel a sí misma y contara su historia a su manera".

A pesar del impacto que provocó Kylie al embarazarse a una edad tan joven, ha callado la boca de muchos con el increíble papel que está haciendo como madre.

Eso sí, cabe destacar que tiene a su hija muy bien asegurada, pues como era de esperarse, está rodeada de lujos escatimados en millones de dólares (sobra decir que Kylie es la billonaria más joven)

Stormi ha sido consentida por sus padres incluso antes de que ella naciera. La hija de Kylie con el rapero Travis Scott tiene un gran armario lleno de ropa y zapatos de diseñador, desde Fendi y Giuseppe Zanotti hasta Louis Vuitton y Gucci; viaja en un cochecito personalizado de Fendi de $ 12,500 y es "transportada" en un portabebé Gucci.

Travis incluso pagó más de $ 7,000 en flores para su llegada y armó una habitación enorme, femenina y muy lujosa repleta de juguetes.

