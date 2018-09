Netflix lanzará una nueva serie llamada ‘ReMastered’ sobre asesinatos de músicos, incluido el chileno Víctor Jara

Las próximas docuseries de Netflix investigarán algunos de los misterios sin resolver más grandes de la música, incluido el intento de asesinato de Bob Marley en 1976 y los asesinatos de Sam Cooke y Jam Master Jay de Run-DMC.

‘ReMastered’ de ocho episodios llegará al servicio de transmisión el 12 de octubre con "¿Quién disparó al Sheriff?", Una mirada al papel que jugaron los políticos jamaicanos y la CIA en el intento de asesinato de Marley, quien sufrió heridas de bala en el brazo y el pecho en el incidente.

El mes siguiente, la documentalista estadounidense de Harlan County, Barbara Kopple, codirige el examen de la tumultuosa reunión de Johnny Cash con Richard Nixon en "Tricky Dick and the Man in Black".

Netflix transmitirá un nuevo episodio de ReMastered todos los meses hasta mayo de 2019, con el episodio de diciembre de 2018 centrado en "Who Killed Jam Master Jay?", El DJ Run-DMC que murió en un estudio de Queens, Nueva York en 2002; a pesar de seis testigos, el asesinato sigue sin resolverse.

Los meses posteriores traen una investigación sobre el asesinato de tres miembros del grupo irlandés The Miami Showband durante "The Troubles" en Irlanda en 1975, la muerte del cantante chileno Víctor Jara a manos del régimen de Pinochet y, en febrero, una mirada a la misteriosa muerte a tiros de Sam Cooke.

La primera temporada de ReMastered concluye con "Devil at the Crossroads", sobre la leyenda del blues Robert Johnson y su apócrifo apretón de manos con The Devil, y "Lion's Share", sobre el viaje de un hombre a Sudáfrica para encontrar a los verdaderos escritores detrás del éxito "El león duerme esta noche".

ReMastered fue creado por los ganadores del premio Emmy Jeff Zimbalist y Michael Zimbalist y enumera a Irving Azoff y Stu Schreiberg entre sus productores ejecutivos.

