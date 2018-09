Meghan Markle rompió una regla de la moda que ninguna fashion blogger jamás perdonará

Cuando se trata de la realeza, el tema de la moda es muy delicado, siempre serán objeto de críticas y sus atuendos podrían o ser su sello personal o podrían terminar de hundirlos como un gran error de la moda. Este es el caso de la más reciente fascinación real, la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, que desde el inicio de su relación con Harry, ha sido tema de críticas y aciertos que la han convertido en una nueva musa.

🎉 The Duke and Duchess of Sussex and Ms. Doria Ragland are today celebrating the launch of ‘Together: Our Community Cookbook’ with the women of the Hubb Community Kitchen #CookTogether pic.twitter.com/MRGFjNJxM6 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 20, 2018

Recientemente se atrevió a romper con una creencia para los expertos del tema. Meghan mezcló los dos colores de la famosa paleta de colores global de diseño de modas que no se deberían mezclar, el azul rey y el negro, ambos colores fueron sus seleccionados para el lanzamiento del pyoyecto de Meghan: 'Together: Our Community Cookbook' un libro de recetas donde se reúnen lo mejor de las culturas a beneficio de los más necesitados.

WATCH: The Duke and Duchess of Sussex – and Doria Ragland – arrive at the launch event for Together: Our Community Cookbook. Megan is wearing a coat by @SmytheJackets, top by @TUXEBodywear and skirt by her friend @mishanonoo: pic.twitter.com/wyva7Y6SWB — Emily Nash (@emynash) September 20, 2018

Con este nuevo episodio de rebeldía a la moda, Meghan nos deja claros que ella, se viste como quiere y no vino a seguir patrones preestablecidos. Uno de los momentos donde esto quedó comprobado fue con su vestido y estilismo el día de su boda donde sin duda fue una novia atípica.