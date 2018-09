Esta princesa se niega a estrechar la mano de las personas ¡Pero hay una buena razón!

El pueblo británico espera con ansias las presentaciones a las que acuden los miembros de la familia real para saludarlos, poder estrechar su mano y compartir una o dos palabras con ellos. Kate Middleton y Meghan Markle son las favoritas de la gente, siempre saludan con cortesía pero, lamentablemente, no todos son así. La princesa Ana, la única hija de la reina Isabel II, no estrecha la mano de nadie cuando sale en público.

Pero, hay una buena razón para esto, o por lo menos así piensa la princesa.

"Nunca estrecho la mano de nadie. En teoría, se supone que no puedes estrechar la de todo el mundo, así que no merece la pena empezar a hacerlo. Así que yo intento atenerme a esa norma, pero me he dado cuenta de que otros no lo hacen. No me corresponde a mí decidir si es lo correcto, pero me parece que resulta a todas luces imposible saludar a todo el mundo. Y al final parece que se trata más de una ceremonia de besamanos que de un paseo para saludar… no sé si me explico", se sincera la hija de la monarca durante su aparición en el documental ' Queen of the world', centrado en la figura institucional de su madre a nivel internacional durante sus más de seis décadas de reinado.