¡Siguen los rumores! Prima de Hailey Baldwin asegura que ella y Justin no están casados

Ireland Baldwin, prima de Hailey Baldwin, deslumbró a la prensa en el octavo Festival de Música iHeart, en Las Vegas, este fin de semana, donde aprovechó el momento para compartir lo que sabía sobre la relación de su prima y el cantante Justin Bieber.

La modelo de 22 años conversó con el equipo de la revista estadounidense Extra, compartiendo sus pensamientos sobre si su prima Hailey y Justin Bieber ya están casados o no: "No sé, realmente no lo sé, pero, sinceramente, no lo creo, creo que estaban solucionando las cosas y creen que las personas leen fotos y cosas demasiado profundas; son como el Código Da Vinci algo que no está sucediendo".

Ella continuó diciendo: "Creo que solo están viajando y son felices y lo toman con calma".

Dirigiéndose sobre el dúo comprometido, Irelan dijo: "¡Son una pareja hermosa!"

Justin y Hailey se comprometieron hace unos meses, sorprendiendo a los seguidores del intérprete de Baby y al público en general.

Hace unas semanas, se rumoró fuertemente sobre su casamiento en secreto, ya que fueron vistos saliendo de una prefectura en Nueva York, donde retiraron una licencia de matrimonio, pero no ha ningún comunicado oficial donde se asegure que están casados.

